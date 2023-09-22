محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت طرحت مناقصة لمشروع تركيب نظام ضغط ووحدتين لاستخلاص الكبريت في منشأتين من مرافق إنتاج النفط والغاز المعروفتين باسم مرفق الإنتاج المبكر 50 ومرفق الإنتاج الجوراسي 3، وقد طرحت الشركة وثائق المناقصة في 17 الجاري، وحددت يوم 17 ديسمبر المقبل موعدا نهائيا لتقديم العروض.



وفي غضون ذلك، قالت الشركة إن يوم الأول من نوفمبر المقبل هو الأجل النهائي لتلقي الاستفسارات والتوضيحات من الشركات المعنية، وانه لن يتم قبول أي استفسارات أو توضيحات تردها بعد هذا التاريخ.



وأشارت إلى أن وثائق المناقصة تنص على وجوب تنفيذ عقد المشروع باستخدام نموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO)، مشيرة إلى أن المرفقين عبارة عن منشأتين لمعالجة الهيدروكربونات الحامضة في حقول النفط والغاز الواقعة شمال الكويت، وهي مصممة للتعامل مع الهيدروكربونات الحامضة عالية الضغط من عدة آبار جوراسية في الحقول المذكورة.



وجاء في بيان أصدرته شركة نفط الكويت «من أجل الحفاظ على الإنتاج من المرافق في استنفاد الخزان المتوقع من الضغط العالي إلى وضع الضغط المتوسط بحلول عام 2024، تعتزم الشركة من خلال هذا العقد، تثبيت نظام ضغط في مرفقي الإنتاج المبكر والإنتاج الجوراسي».



وتم تقسيم نطاق عمل العقد إلى قسمين: يركز أولهما على تركيب نظام الضغط الجديد ووحدة استخلاص الكبريت في مرفق الإنتاج المبكر 50، في حين يركز الثاني على تركيب نظام الضغط الجديد ووحدة استخلاص الكبريت في مرفق الإنتاج الجوراسي 3.



وتمتلك المنشأة الأولى في الوقت الحاضر طاقة لمعالجة 200 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، بالإضافة إلى 50 برميلا من النفط يوميا، و130 طنا من الكبريت يوميا، وبعد اكتمال مشروع التطوير، من المتوقع أن تتم زيادة حجم الكبريت الخاضع للمعالجة إلى ما بين 270 طنا و310 أطنان يوميا.



أما المنشأة الثانية فتبلغ طاقتها الحالية 150 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، بالإضافة إلى 200 طن من الكبريت يوميا، وبعد الانتهاء من مشروع الترقية، من المتوقع زيادة حجم الغاز إلى 240 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وزيادة حجم الكبريت المعالج إلى 440 طنا يوميا.