أعلنت «طلبات برو»، الخدمة المتخصصة بشريحة العملاء المميزين على منصة طلبات، عن رعايتها أكاديمية «أوشن بادل»، حيث ستقوم بدعم أنشطة الأكاديمية المختلفة والموجهة لمحبي الرياضة الأكثر رواجا في الكويت، رياضة البادل. تأتي هذه الرعاية ضمن برنامج طلبات في المسؤولية الاجتماعية والذي يندرج تحت بنوده دعم المشاريع الكويتية المحلية والمساهمة الفعالة في تطوير قطاعي الرياضة والشباب.



وتعد أكاديمية «أوشن بادل» بمنزلة الوجهة الأولى في الكويت لعشاق هذه الرياضة، نظرا لمساحتها الواسعة ومعداتها المجهزة حسب المعايير العالمية. وستستمر هذه الشراكة لمدة عام كامل، ستقوم خلاله «طلبات برو» بدعم تجهيزات كافة المرافق، بالإضافة إلى مساندة تنظيم الأنشطة التي تنظمها الأكاديمية مثل المعسكرات التدريبية والبطولات.



وستـــرعـــى «طلبات برو» 4 بطولات تمتد على مدار العام، تشمل جميع الفئات والأعمار، وهي: بطولة الناشئين، بطولتان للمحترفين والناشئين للرجال والنساء، وبطولة لجميع الأعمار والمستويات من كلا الجنسين.



وبالحديث عن هذه الرعاية، قال رئيس التواصل والشؤون العامة والمسؤولية المؤسسية في «طلبات» عبدالله المنصور: «بدأت طلبات رحلتها كمشروع كويتي محلي، لذلك نحن نفهم مدى أهمية تقديم الدعم الكافي للمشاريع المشابهة لضمان استمراريتها وتقديم خدماتها لجميع فئات المجتمع على أفضل وجه»، مضيفا ان رعاية أكاديمية «أوشن بادل» لا تظهر التزامنا بدعم الأعمال الكويتية فقط، بل تعكس أيضا نظرتنا الإيجابية لتطوير قطاع الرياضة، حيث توفر الأكاديمية منصة مثالية للشباب لتحقيق تفوقهم الرياضي وتوجيههم نحو تبني نمط حياة صحي.



جدير بالذكر أن خدمة «طلبات برو» تقدم للعملاء المميزين مجموعة من المزايا الإضافية، مثل التوصيل المجاني من آلاف المطاعم المتميزة و«طلبات مارت» والعديد من المتاجر الأخرى، كما تقوم بمضاعفة نقاط المكافآت على الطلبات المؤهلة، بالإضافة إلى إمكانية استبدال النقاط بمجموعة من الجوائز الحصرية، وهو ما يمثل قيمة مضافة على تجربة مستخدمي منصة «طلبات».