حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزا مثيرا على ضيفه مان يونايتد الإنجليزي 4-3، كما سجل أرسنال الإنجليزي عودة قوية بفوزه الكبير على ضيفه أيندهوفن الهولندي 4-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وأفلت إنتر الإيطالي، وصيف بطل الموسم الماضي، من الخسارة أمام ريال سوسييداد الإسباني وانتزع تعادلا قاتلا 1-1، وعاد مواطنه نابولي بفوز ثمين من أرض مضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي 2-1.



وضاعف بايرن ميونيخ محن ضيفه مان يونايتد عندما تغلب عليه 4-3 في مباراة مجنونة ضمن المجموعة الأولى.



وسجل البايرن أهدافه الأربعة عن طريق لوروا سانيه (28)، سيرج غنابري (32)، الإنجليزي هاري كين (54 من ركلة جزاء) والفرنسي ماتيس تيل (90+2)، فيما أحرز الدنماركي راسموس هويلند (49) والبرازيلي كاسيميرو (88 و90+5) أهداف «اليونايتد».



وفي المجموعة نفسها، عاد غلطة سراي التركي من بعيد وحول تخلفه بهدفين نظيفين أمام ضيفه كوبنهاغن الدنماركي الى تعادل 2-2.



وعلى ملعب «الإمارات» في لندن، كشر أرسنال عن أنيابه في مستهل مشواره في المسابقة العائد إليها بعد 6 سنوات من الغياب، مكتسحا ضيفه أيندهوفن 4-0 ضمن المجموعة الثانية.



وفي هذه المشاركة الأولى لـ «المدفعجية» في دوري الأبطال منذ موسم 2016-2017، تناوب على تسجيل أهدافه بوكايو ساكا (8)، البلجيكي لياندرو تروسار (20)، البرازيلي غابريال جيزوس (38) والنرويجي مارتن أوديغارد (70).



وفي المجموعة ذاتها، تعادل إشبيلية الإسباني مع ضيفه لانس الفرنسي 1-1.



وفي المجموعة الثالثة، حقق نابولي فوزا مثيرا على مضيفه براغا 2-1 على الملعب البلدي في براغا.



ومنح القائد جوفاني دي لورنتسو التقدم لنابولي (45+1)، وأدرك براغا التعادل عبر بروما (84)، لكن المدافع المالي سيدو نياكاتي سجل هدف الفوز للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه (88).



وفي المجموعة الرابعة، أنقذ المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فريقه إنتر من الخسارة أمام مضيفه ريال سوسييداد بإدراكه التعادل 1-1.



وكان سوسييداد في طريقه إلى فوز مستحق عندما تقدم بهدف مبكر لبرايس منديس (4)، لكن القائد مارتينيس حرمه من ذلك بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 87.



وفي المجموعة ذاتها، مني بنفيكا البرتغالي بخسارة قاسية أمام ضيفه سالزبورغ النمساوي 0-2 على ملعب «النور» في لشبونة.