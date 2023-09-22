تنطلق مساء غد السبت مباريات المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة 5 مباريات، حيث يلتقي مان سيتي مع نوتنغهام فوريست، وكريستال بالاس مع فولام، ولوتون تاون مع ولفرهامبتون، وبرينتفورد مع إيفرتون، وبيرنلي مع مان يونايتد.



وتأثر «السيتي» بسلسلة من الإصابات، حرمته من خدمات كل من برناردو سيلفا وكيفين دي بروين وجاك غريليش وماتيو كوفاسيتش وجون ستونز.



وافتقد مان سيتي سيلفا في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام النجم الأحمر الصربي 3-1 الثلاثاء الماضي، ولم يتمكن البرتغالي حتى من استكمال الشوط الأول.



ويعاني برناردو سيلفا من إصابة ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، بحسب ما أعلن مدرب الفريق بيب غوارديولا.



وينضم سيلفا إلى عدد كبير من المصابين من بينهم دي بروين، الذي سيغيب حتى العام المقبل بعد إصابة في أوتار الركبة، وغريليش وستونز وكوفاسيتش، الذين يعانون من إصابات طفيفة.



ويسعى «السيتي» لتسجيل فوزه السادس على التوالي وعدم التفريط بأي نقطة بعدما فاز في مبارياته الخمس الأولى وهو يواجه نوتنغهام صاحب المركز الثامن برصيد 7 نقاط.



وفي مباراة أخرى، يطمح مان يونايتد، صاحب المركز الـ 13 برصيد 6 نقاط، لنفض غبار الهزائم الثلاثة المتتالية التي تلقاها في مبارياته الأخيرة، وتبدو مهمته لتحقيق الانتصار متاحة عندما يلاقي بيرنلي صاحب المركز



الـ 19 قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة.