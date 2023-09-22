حول ليفربول الإنجليزي تأخره بهدف للاشيء في الشوط الأول من لاسك النمساوي، إلى فوز صريح بنتيجة 3-1 في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة في بطولة «يوروبا ليغ» لكرة القدم.



وعلى عكس المتوقع، فاجأ المضيف منافسه ليفربول بهدف في الدقيقة 14 سجله فلوريان فليكير الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الإيرلندي كايومين كيليهير.



ولم يكن الشوط الأول جيدا لليفربول، حيث لم يجد الحلول للوصول إلى مرمى المنافس، وفقد الاستحواذ على الكرة كثيرا، لكن في الشوط الثاني كان للمدرب الألماني يورغان كلوب رأي آخر ونجح في تغيير النتيجة لصالحه، إذ أدرك «الريدز» التعادل من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة وترجمها الأوروغوياني داروين نونييس بنجاح (56).



وأحرز الكولومبي لويس دياس هدف التقدم بعدما حول في المرمى عرضية جميلة من الهولندي راين غرافنبيرخ (63).



وأكمل النجم المصري محمد صلاح الثلاثية بعد دخوله بديلا في الدقيقة 74، عندما تسلم داخل منطقة الجزاء تمريرة من نونييز وراوغ المدافعين قبل أن يسدد الكرة بين قدمي حارس المرمى توبياس لافال ويسكنها المرمى (88). وفي مباراة أخرى في المجموعة نفسها، تعادل تولوز الفرنسي مع أونيون سان جيلواز البلجيكي 1-1.