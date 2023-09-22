مبارك الخالدي



أشاد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي بالاستعدادات المتواصلة التي تبذلها الكويت لاستضافة «خليجي 26» في ديسمبر 2024.



وقال الرميحي في تصريحات عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد أمس في الكويت برئاسة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وحضور كل الأعضاء إن الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها التقارير الخاصة فيما وصلت إليه استعدادات الكويت لاستضافة «خليجي 26»، ولدينا ثقة كبيرة بأن يتم استكمال كل الملاحظات التي تمت الإشارة اليها في التقارير.



وأكد وقوف الاتحاد الخليجي الى جانب الكويت في تنفيذ أي اعمال هندسية أو غيرها في حال طلبت الكويت هذا الأمر، لافتا الى جاهزية ستاد جابر الدولي وكذلك الفنادق ومواءمتها التامة لمتطلبات الاستضافة، مشيرا الى ان الاتحاد الخليجي يحتاج ملعبين قروب A وقروب B وملعب بديل قبل إقرار الموافقة النهائية للاستضافة. وقال ان خليجي 27 ستكون في الرياض ويتبقى تحديد موعد الاستضافة ليتم الاتفاق عليه لاحقا.