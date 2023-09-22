يقص ديبورتيفو ألافيس وأتلتيك بلباو شريط منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإسباني عندما يلتقيان اليوم، فيما يلعب غدا السبت جيرونا مع مايوركا، وأوساسونا مع إشبيلية، وبرشلونة مع سلتا فيغو في أبرز المباريات، وألميريا مع فالنسيا.



ويحتل الفريق الكاتالوني المركز الثاني برصيد 13 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد بفارق نقطتين، فيما يأتي ضيفه سلتا فيغو بالمركز الـ 16 برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وحيد وتعادل، وتلقى 3 هزائم.



ويواجه المدير الفني لبرشلونة تشافي هرنانديز أزمة شائكة في الفترة المقبلة حسبما ذكرت صحيفة «سبورت» الكاتالونية، في تقرير مطول، عن عودة المدافع رونالد أراوخو، وتعافيه من الإصابة، ستجبر تشافي على قرار مؤلم وشائك.



وأضافت ان أراوخو يبقى ركيزة أساسية ولا غنى عنها، فهو مدافع صلب وملتزم، ويبقى رابع قادة الفريق الكاتالوني.



وأشارت إلى أن المدافع الأوروغوياني سيجبر مدرب برشلونة على التضحية بأحد ثنائي الدفاع جول كوندي أو أندريس كريستنسن بوضعه على مقاعد البدلاء.



كما لفتت إلى أن كوندي وكريستنسن يقدمان أداء مميزا في الفترة الأخيرة، وساعدا الفريق في الخروج بشباك نظيفة في آخر مباراتين أمام ريال بيتيس وأنتويرب البلجيكي.



وأوضحت أن تشافي استجاب لشكوى كوندي، وأعاده لقلب الدفاع، بعدما أبدى اللاعب الفرنسي عدم ارتياحه للمشاركة في مركز الظهير الأيمن، الذي يلمع به حاليا الوافد الجديد جواو كانسيلو.



وأكدت «سبورت» أيضا، أن المدير الفني لبرشلونة معجب للغاية بالدنماركي أندريس كريستنسن، بفضل هدوئه وثقته في المباريات الكبيرة، وإجادته بناء الهجمات من الخلف.



وأضافت الصحيفة ان تشافي هرنانديز أمامه خيار رابع، وهو الوافد الجديد إينيغو مارتينيز، الذي يحظى بإعجاب المدرب الشاب.



وختمت تقريرها بأن وفرة الخيارات في قلب الدفاع تبقى أزمة سعيدة لتشافي هرنانديز، لكنها ستجبره على اتخاذ قرارات مؤلمة للاعبيه في المباريات المقبلة.