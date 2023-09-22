يحيى حميدان



تلقى منتخبنا الوطني لكرة الصالات هزيمته الثانية من قرغيزستان 1-3 وديا في العاصمة القرغيزية بشكيك ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس آسيا 2024 في تايلند والمؤهلة لكأس العالم في أوزبكستان. وسجل هدف «الازرق» عبدالعزيز بوراشد، واضاع صالح الفاضل ركلة جزاء.



وكان منتخبنا قد خسر بذات النتيجة يوم الاثنين الماضي.



ووصل «الأزرق» امس إلى أوزبكستان من بشكيك لخوض مباراتين أخريين أيضا أمام منتخبها يومي السبت والإثنين، على أن يعود الوفد إلى البلاد في اليوم التالي قبل السفر إلى البحرين في الأول من الشهر المقبل لخوض غمار تصفيات كأس آسيا التي ستقام بنظام التجمع خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر المقبل، حيث وقع منتخبنا في المجموعة السادسة إلى جانب البحرين وتيمور الشرقية وبروناي.