هادي العنزي



أكمل الفريق الأول لكرة السلة تعاقداته الخارجية بضم المحترف الأميركي ترافيس ليسلي، ليصبح ثاني تعاقدات «البرتقالي» بعد مواطنه كلينت شابمان، وقد وصل ليسلي البلاد ظهر أمس، وكان في استقباله بالمطار المدير الفني لـ «سلة» كاظمة خالد النجم، ومسؤول العلاقات العامة عوض مهدي.



وقد سبق لليسلي (30 عاما) اللعب في صفوف عدد من الأندية، من بينها لوس انجيليس كليبرز الأميركي 2011، وميدي بايرويت الألماني، فيما شارك في الدوري الهولندي الموسم الماضي.



ويواصل كاظمة استعداداته اليومية، تمهيدا للمشاركة في الدوري العام المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى مشاركته إلى جانب الكويت في منافسات دوري «السوبر ليغ» الآسيوي عن منطقة الخليج، حيث سيلتقي المنامة البحريني في أولى مبارياته بالبطولة، ويتوقع أن يخوض «السفير» عددا من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم 2023-2024.