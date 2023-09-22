أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن اتحاد كرة القدم التركي استقر على تعيين الإيطالي فينشينزو مونتيلا مدربا للمنتخب الأول المحلي خلفا للألماني ستيفان كونتز الذي تمت إقالته من منصبه كمدير فني بعد عامين من توليه المسؤولية.



وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يتولى المدرب الإيطالي المسؤولية، بعد أن كان عاطلا عن العمل منذ الاتفاق على الانفصال المتبادل مع أضنة ديميرسبور في يونيو الماضي.



وأشارت إلى أن المدرب البالغ من العمر 49 عاما سبق له تدريب سامبدوريا وميلان وإشبيلية وفيورنتينا مرتين، مبينة أنه تنتظره مهمة أساسية وهي قيادة تركيا إلى بطولة أمم أوروبا 2024.



وأوضحت: «المنتخب التركي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات خلف كرواتيا وبفارق ضئيل عن أرمينيا وويلز».