خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 37 من مباراة فريقه إنتر ميامي أمام تورونتو في الدوري الأميركي في ظل شكوك حول إصابة عضلية.



وكان غاب ميسي عن مباراة انتر السابقة السبت الماضي والتي خسرها فريقه أمام اتلانتا 5-2 بسبب إرهاق عضلي، قبل ان يغادر الملعب فجر امس بتوقيت الكويت، حيث بدا في وضعية غير مريحة.



كذلك، غادر زميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا أرضية الملعب في الدقيقة 34.



وأوضح المدرب الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو إن الثنائي سيغيب عن مباراة دربي فلوريدا بعد غد أمام أورلاندو سيتي، مشيرا ايضا الى أنه غير متأكد من مشاركتهما في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الأسبوع المقبل.



وقال: «علينا أن نمضي يوما بعد يوم ونرى تقرير الطبيب وما يقولونه لنا وسنقرر. من الواضح أنه لا توجد فرصة لوجودهما الأحد».