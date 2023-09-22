تجذب مباريات افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي اهتمام المتابعين غدا السبت عندما يلتقي ميلان مع هيلاس فيرونا، ويوفنتوس مع ساسوولو، ولاتسيو مع مونزا، في إطارق رغبة الفرق الكبيرة في جمع أكبر قدر ممكن من النقاط لتفادي الحسابات المعقدة.



ألمانيا



يسعى شتوتغارت لخطف صدارة الدوري الألماني مؤقتا عندما يستضيف دارمشتات في افتتاح المرحلة الخامسة اليوم الجمعة.



ويحتل شتوتغارت المركز الرابع برصيد 9 نقاط متأخرا بفارق نقطة وحيدة خلف شريكا الصدارة باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ.



ويلعب غدا بايرن ميونيخ مع بوخوم، ويونيون برلين مع هوفنهايم، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع لايبزيغ، وأوغسبورغ مع ماينتس، وبوروسيا دورتموند مع فولفسبورغ، وفيردر بريمن مع كولن.



فرنسا



تفتتح مساء اليوم مباريات المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي، حيث يلعب موناكو مع نيس، وتستكمل المرحلة غدا بلقاءي نانت مع لوريان، وبريست مع ليون.