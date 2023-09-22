إن لاحظت هذه الأعراض فجسمك بحاجة لڤيتامين D!

يمكن أن تكون التقلبات المزاجية المتكررة وفقدان الشهية ونزلات البرد المتكررة وآلام العضلات والتشنجات من أعراض نقص ڤيتامين D في الجسم.

وتقول د.يوليا سافيليفا خبيرة التغذية وأخصائية إزالة السموم: «من الضروري على الإنسان التحقق من مستوى ڤيتامين D بجسمه في حالات: هشاشة العظام، وضعف العضلات، والتشنجات، وانخفاض الوظيفة الإدراكية، وتكرر التهابات الجهاز التنفسي الحادة، والأرق، وفقدان الشهية، والقلق، ووفقا لها يمكن تعويض نقص هذا الڤيتامين في الجسم بتناول أطعمة معينة.

وتقول: «يمكن الحصول على ڤيتامين D من الأسماك الدهنية وكبد سمك القد وصفار البيض ومنتجات الألبان». وتضيف الخبيرة، أكثر الأشخاص عرضة لنقص ڤيتامين D في جسمهم هم الذين نادرا ما يقضون وقتا في الهواء الطلق والنساء الحوامل والمرضعات.

وتقول: «كما أن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والنباتيين والذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الدهون ومن خضع لعملية استئصال المرارة ومن يعاني اضطراب تدفق الصفراء جميعهم ضمن مجموعة الخطر أيضا».

المصدر: «Gazeta.Ru»







