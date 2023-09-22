وجّه النائب مهلهل المضف سؤالا برلمانيا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن الأزمة الكهربائية المتوقع حدوثها في العام 2025 وفق ما تواردت من أنباء.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما مدى صحة أن هناك أزمة كهربائية قادمة في العام 2025 وإن كان صحيحا ما هي استعدادات الوزارة لمواجهة الأزمة؟



2 - هل صحيح أن الشركات المصنعة للتوربينات والمحولات الكهربائية أخرت توريدها وأنها لن تستطيع توفيرها خلال الثلاث سنوات المقبلة؟



3 - تداول أن هناك أربعة مشاريع كهربائية عالقة من ضمنها مشاريع الصبية وأنها لن تدخل الخدمة في مواعيدها، فما مدى صحة ذلك؟ وإن صحت المعلومة كيف ستواجه الوزارة ذلك؟



4 - لماذا لا تلجأ الوزارة إلى بدائل مثل الألواح الشمسية المعمول به في بعض دول الخليج العربي في توفير الطاقة الكهربائية؟