محمد الجلاهمة



ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة مباحث محافظة العاصمة» من ضبط مصنع للخمور يديره 6 أشخاص من جنسية آسيوية بمخيم في بر ارحية.



وقد توصلت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من خلال النشاط اليومي وتكثيف عمليات البحث والتحري من رصد مخيم في بر ارحية يستخدم في صناعة الخمور المحلية، وبمراقبة الموقع تبين أن المخيم محكم التسوير وتتجاوز مساحته أكثر من 3000 متر مربع، وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم، تمت مداهمة الموقع وضبط 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية يقومون بإدارة المصنع، وتبين انه يحتوي على 8 غرف من الكيربي مجهزة بالمعدات ومكيفة لتسهيل عملية التصنيع، وقد قسمت الغرف بحيث يكون لكل غرفة مرحلة في تصنيع الخمور المحلية وخط إنتاج كامل، وعثر على 268 برميلا و7000 زجاجة خمر محلية الصنع جاهزة للبيع ومواقد نار للتخمير وأدوات التصنيع. وتمت احالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، والاستعانة بفريق الإزالة التابع لبلدية الجهراء لإزالة المخيم بالكامل بالجرافات، كما تم إتلاف جميع الخمور محلية الصنع المضبوطة.