بيروت ـ منصور شعبان



نجحت وحدات من الجيش ومديرية المخابرات في الحد من تهريب النازحين السوريين، عند نقطة «أجر الحرف» في وادي فيسان - الهرمل، المحاذية للحدود اللبنانية - السورية المتداخلة والتي شهدت في الأيام الأخيرة عملية تهريب واسعة النطاق للنازحين السوريين، على الرغم من تشديد الجيش الرقابة على الحدود وضبطها، بطول مسافة 16 كيلومترا للجيش السوري، بالإضافة إلى منفذ، عبر هذه المنطقة، السهل الواسع من قرية الجنطلية السورية، مرورا بالعريض، ودلك، ومطربة، وصولا إلى غرب حوش السيد علي.



وكثفت وحدات الجيش اللبناني عملياتها الأمنية في هذه المنطقة بشكل متواصل منذ الإثنين الماضي، نظرا لموقعها الاستراتيجي على الحدود في البقاع الشمالي، حيث أغلق الجيش أمس أهم نقاط مرور آليات المهربين داخل الأراضي اللبنانية، دخولا وخروجا، من وإلى الأراضي السورية، ولم يبق أمامهم سوى عبور الجبال الحدودية في منطقة الهرمل سيرا، وهو أمر صعب للغاية بسبب وعورة هذه الجبال، وإغلاق جميع معابرها، غير الشرعية، باستثناء معبر «قلد السبع» التابع لفوج الحدود البرية الثاني، وهو ما يساهم في خفض عملية النزوح خلسة إلى لبنان بنسبة 80% عبر حدود البقاع الشمالي.



وقد أسفرت هذه العمليات الأمنية، عن توقيف 700 نازح ومهرب مع آلياتهم.