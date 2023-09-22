وجّه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة لدعم أصحاب المعاشات، والتي تعكس مدى شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات، كما توجه بالتهنئة للقيادة السياسية وأعضاء الحكومة والشعب المصري وبصفة خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.



وأوضح رئيس الهيئة، أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية ومن بينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر القادم، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء، وتمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي سيبدأ دور الانعقاد القادم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وعقب إقرار مجلس النواب مشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، من صرف معاش شهر نوفمبر مضافة إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.



وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويا ويستفيد منها ما يقارب 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.



وأكد رئيس الهيئة، أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ توليه المسؤولية عام 2014، وقد انعكست بشكل مباشر على قيمة المعاشات، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت 86.5 مليارا في العام المالي 2013/2014، مشيرا إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدا في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيها وحد أقصى 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.