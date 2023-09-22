حفر أحمد خليل ملجأ في الصخر تحت منزله الواقع عند خط تماس شمال غرب سورية ليحمي أطفاله من الغارات والقذائف التي تكثفت مؤخرا، وحتى لا يضطر لخوض تجربة النزوح المرة في مخيمات مكتظة.



يقول خليل (53 عاما) لوكالة «فرانس برس»: «الوضع في المخيمات صعب، ولا توجد أماكن، ففضلت أن أبقى هنا في هذا الملجأ.. تحت القصف».



وتبعد قرية كنصفرة أقل من كيلومترين عن خطوط التماس مع القوات السورية في محافظة إدلب التي تسيطر هيئة تحرير الشام على حوالي نصف مساحتها.



ولطالما تعرضت القرية مع كل تصعيد عسكري لقصف جوي ومدفعي هدم منازل كثيرة فيها وترك أهلها من دون ملجأ، حتى باتت أحياء عدة منها شبه خالية من السكان.



ولحماية عائلته من القصف والتهجير، حفر خليل عام 2017 ملجأ في الصخر تحت منزله، يؤويه وزوجتيه وأولادهم السبعة في كل مرة يسمعون دوي غارة أو قصف مدفعي قريب أو حتى في كل مرة تحلق فيها طائرات الاستطلاع بسماء المنطقة.



وأضاء خليل ملجأه بلمبة واحدة، وخصص زاوية فيه لوضع المونة، وفرش الأرض بحصائر بيضاء وزرقاء اللون.



لم يغادر خليل قريته سوى مرات قليلة ظن خلالها أن حتى هذا الملجأ لم يعد يحميه، آخرها خلال العملية العسكرية البرية التي شنتها القوات السورية بدعم روسي عام 2019 وسيطرت خلالها على نصف مساحة محافظة إدلب، حتى وصلت إلى أطراف كنصفرة، لكنه سرعان ما عاد إلى منزله والملجأ الصخري مع انتهاء العملية. بعد فترة من الهدوء النسبي عاد مؤخرا لاستخدام الملجأ بشكل متواصل على وقع تصعيد في القصف مستمر منذ بضعة أسابيع بين القوات السورية وروسيا من جهة وهيئة تحرير الشام من جهة ثانية.



ويقول «الحالة يرثى لها، حتى اننا لا نستطيع الخروج لشراء الخبز لأن طائرات الاستطلاع لا تغادر المنطقة».



وتؤوي مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب 3 ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين الموزعين على مئات المخيمات المكتظة خصوصا قرب الحدود التركية في شمال إدلب، فيما وجد آخرون في أبنية مهجورة وكهوف أو حتى بين الأبنية الأثرية وفي الحافلات الصدئة ملجأ لهم.