بيروت - جويل رياشي



اختار خليل الصياح الحفيد، من الجيل الثالث من مالكي مكتبة صياح الجبيلية تجديد المكتبة السبيعينة العريقة في توزيع الصحف والمجلات وبيع القرطاسية.



تجديد أعاد الناس وخصوصا قسم حديث من الجمهور الجبيلي اليها على طريقة الجلوس، باحتساء فنجان قهوة او تناول مشروب ساخن مع حلوى خفيفة او خبز فرنسي صغير.



في السابق كان الناس يؤمون المكتبة صباحا للظفر بنسختهم من واحدة من الصحف اللبنانية التي امتلكت المكتبة حقوق توزيعها في القضاء المعروف أكثر بـ«بلاد جبيل» (في إشارة الى الساحل والقرى والجرد). يصلون صباحا لأخذ النسخة من صحيفة أو مجلة أجنبية انفردت المكتبة في استيرادها، كما أمنت في شكل متواصل كافة المطبوعات من كافة المناطق اللبنانية، فكانت عابرة للحواجز الأمنية الثابتة، و«المنع القسري» المتجول لهذه المطبوعة او تلك، في حال تضمنت مقابلة مع زعيم سياسي معارض، وخصوصا عميد الكتلة الوطنية الراحل ريمون إده الذي اختار العاصمة الفرنسية باريس منفى طوعيا له بعد محاولات اغتيال عدة استهدفته.



اشتهر آل الصياح بموالاتهم للعميد إده، وتحولت مكتبتهم ساحة للقاء «الأوادهم» (الكنية التي أطلقت على محازبي الكتلة الوطنية ومناصريها). اما وقد تبدلت الأيام التي يقبل فيها جيل الشباب على شراء المطبوعات من صحف ومجلات وقراءتها او مطالعتها بالمجان في المقاهي، فقرر خليل الحفيد مواكبة العصر والتوجه خطوة نحو هذا الجيل بتشريع المكتبة العريقة أمامه وجعلها مساحة لقاء في كافة ساعات النهار، ومقر عمل لمن يريد القيام بأبحاث وغيرها، او ساحة نقاش فكري بتخصيص الطبقة العلوية للمحاضرات والأنشطة الثقافية والاجتماعية على أنواعها.



قهوة وكتاب او مطبوعة، هكذا ارتدت المكتبة حلة جديدة في مقرها قبل أمتار شمالا من المدخل المؤدي نزولا الى ميناء جبيل الأثري. تجديد تخلله إعادة تبويب للمكتبة برفوف حديثة وطاولات صممت خصيصا لأعمال مكتبية (ترتفع الطاولة وتنخفض وفقا لرغبة الجالسين)، الى كراس مريحة للجلوس وكأنك في المنزل. هكذا تمكن خليل من اقناع والده يوسف بتبديل ثوب المكتبة من دون المساس بالمضمون، وهو الحفاظ على العراقة والانتصار لتأمين مساحات التلاقي بين من يرغب وخصوصا من أبناء القضاء، والانتصار للمطبوعات الورقية، على رغم تأمين خدمة الانترنت للراغبين تناول مشروباتهم الساخنة والقهوة مع تحريك أصابعهم على أجهزتهم الخليوية او الألواح الالكترونية، ويمكن تبيان ارتفاع نسبة الشبان الذين يجلسون ويطالعون شاشاتهم.



في أي حال نجحت فكرة خليل الحفيد في استقطاب جمهور المكتبة، من زبائن قدامى أوفياء للقراءة، وجيل جديد تخلى عن المطالعة الورقية. وأكثر من ذلك، وضع الصياح الحفيد أرشيف المكتبة الضخم الذي يعود قسم كبير منه الى خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي في خدمة الزوار. مطالعة، استعارة الى المنزل وإمكانية شراء المتاح بيعه.



مكتبة ثابتة ومتحركة عبر إمكان الاستعانة بما تختزنه من كنوز معرفية الى خارج فنائها. وفي كل ذلك لم تغب القرطاسية واللوازم التي اشتهرت بها المكتبة، وأبرزها خدمة صب المفاتيح، وحفز من خلالها خليل الجد وأبناؤه الجبيليون على الاقتداء بتجربته في المدينة وساحل القضاء والقرى. كما أتاح إيصال المطبوعات في عز أيام القراءة الى نقاط بيع كثيرة في المحلات الصغيرة والسوبر ماركت. وكانت المطبوعات متوافرة في ساعات الصباح الأولى في كل نقاط البيع في القضاء.



صحيح ان الطلب خف كثيرا، في انعكاس لـ«أزمة الورق» التي أسفرت عن غياب مطبوعات عدة من صحف ومجلات، فضلا عن ارتفاع أسعار تلك الأجنبية وشح الطلب عليها الا من قبل جيل تخطى أفراده الـ 65 من العمر في شكل كبير، الا ان المكتبة تواظب على تأمين طلبات الزبائن، وقسم منهم يحجز سلفا نسخته ويأتي لتسلمها، كما اعتاد في الأيام الخوالي.



الدور الآن أكثر على الكتب المركونة في الرفوف، وقد وضعها خليل الحفيد في تصرف الزوار. وبات الحديث «عن تشجيع المطالعة في كل أشكالها، من ورقية ورقمية، وعلى تبادل الأحاديث بين الأفراد أكثر من التسمر خلف الشاشات» بحسب خليل.



أفكار كثيرة يعد لها الشاب حامل مشعل المكتبة التي أسسها جده من داخل صالون للحلاقة، ونقلها مقرها من السوق القديم الى مدخله على الجهة الجنوبية حيث تمثال الأديب مارون عبود حاليا، ثم الى مقرها الحالي في «سنتر عم» عام 1967.



حلة جديدة مزجت بين الماضي الجميل والعراقة والتواصل المستمر بين الزوار ـ الزبائن. وتكاد كلمة «حولوا»، اي تفضلوا، تصح فيمن يمر أمام المكتبة التي عادت من جديد ساحة لقاء في زمن التحول الى العصر الرقمي، من دون ان تلقي بـ«راية الورق».