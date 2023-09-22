في كلمته أمام الأمم المتحدة أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي ان لبنان يكابد في مواجهة أزمات عديدة ومتداخلة، في ظل نظام دولي أصابه الوهن، ومناخ إقليمي حافل بالتوترات والتحديات، ترخي بثقلها على الشعب اللبناني الذي يعاني يوميا من فقدان المقومات الاساسية المعنوية والمادية التي تمكنه من الصمود، والتي تضاف إليها هجرة الأدمغة والشباب، وانحسار شعلة الأمل في عيون الكثير من اللبنانيين واللبنانيات.



بطبيعة الحال، تكمن أولى التحديات في شغور رئاسة الجمهورية وتعذر انتخاب رئيس جديد للبلاد، وما يستتبع ذلك من عدم استقرار مؤسساتي وسياسي، ومن تفاقم للأزمة الاقتصادية والمالية، وتعثر في انطلاق خطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي والمالي الذي يعول عليه اللبنانيون لإنقاذ البلد من الأوضاع الصعبة.



وأضاف: أتطلع صادقا لأن يمارس البرلمان اللبناني دوره السيادي بانتخاب رئيس للجمهورية في الفترة المقبلة، رئيس يتوحد حوله اللبنانيون، ويكرس عودة الجمهورية عبر رئاسة الجمهورية والمؤسسات الدستورية، عودة لبنان إلى تأدية رسالته ولعب دوره الطليعي، بالتعاون الوثيق مع الأشقاء العرب والأصدقاء في المجتمع الدولي.



وقال: لا يسعني في هذا الصدد إلا أن أحيي الدور الذي تؤديه اللجنة الخماسية، كما والمبادرة الفرنسية الهادفة الى المساعدة في انجاز هذا الاستحقاق الدستوري.



وتابع: اثنا عشر عاما مرت على بدء الأزمة السورية، ومازال لبنان يرزح تحت عبء موجات متتالية من النزوح طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كافة مظاهر الحياة فيه، وباتت تهدد وجوده في الصميم، ورغم إعلائنا الصوت في كافة المنتديات الدولية، وفي هذا المحفل بالذات، مازال تجاوب المجتمع الدولي مع نتائج هذه المأساة الإنسانية، وتداعياتها علينا، بالغ الخجل وقاصرا عن معالجتها بشكل فعال ومستدام.



واردف، إنني، ومن على هذا المنبر، أحذر مجددا من انعكاسات النزوح السلبية التي تعمق أزمات لبنان، الذي لن يبقى في عين العاصفة وحده. كما أكرر الدعوة لوضع خارطة طريق بالتعاون مع كل المعنيين من المجتمع الدولي، لإيجاد الحلول المستدامة لأزمة النزوح السوري، قبل أن تتفاقم تداعياتها بشكل يخرج عن السيطرة، وأود في هذا المجال أن أسجل تطورا إيجابيا يتمثل في الاتفاق الذي توصل إليه لبنان مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حول تبادل المعلومات عن الوجود السوري في لبنان.



وأشار الرئيس ميقاتي الى استمرار احتلال إسرائيل لمساحات من ارضنا في الجنوب، ومواصلة اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، وخرقها لموجبات قرار مجلس الأمن 1701 الذي يؤكد لبنان التزامه بكامل مدرجاته واحترامه كافة قرارات مجلس الامن ذات الصلة.



وقال، إني اغتنم هذه المناسبة لأقدم الشكر لكل الدول المشاركة ضمن قوات اليونيفيل التي جدد مجلس الامن ولايتها في نهاية اغسطس الفائت. ولا تكتمل المهمة التي أنيطت بهذه القوات الأممية من دون التعاون الوثيق والتنسيق الدائم مع الجيش.



وتابع، اسمحوا لي بأن أسجل ارتياح لبنان لبدء عملية التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية، ورغبته في لعب دور بناء مستقبلا في مجالات الطاقة في حوض المتوسط.



وأضاف: تشهد أجزاء عزيزة من منطقة الشرق الأوسط حالات مقلقة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، ترخي بظلالها على دول المنطقة وشعوبها، مع الحرص على تسجيل استثناءات لافتة من الاستقرار والتطور والنمو وبناء المستقبل في دول الخليج العربي الغالية، هي وشعوبها الشقيقة علينا، وعلى قلوبنا، والتي يدين لها لبنان وشعبه بالكثير من الامتنان والتقدير. ومن هذه الاستثناءات عودة الجمهورية العربية السورية إلى ممارسة مهام عضويتها في جامعة الدول العربية، والاتفاق السعودي-الإيراني.



وقال، في المقابل مازال الشعب الفلسطيني الشقيق يرزح تحت الاحتلال، ويصارع لنيل حقوقه الإنسانية غير القابلة للتصرف، وفيما تزداد الحاجة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، نعيد مجددا تأكيد تمسكنا بالسلام العادل والشامل المستند إلى حل الدولتين والمرجعيات الدولية، وفي طليعتها قرارات مجلس الأمن 242 و338. وأكرر اليوم التذكير بمبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت في العام 2002، والتي طرحت فيها أسس السلام المنشود.



وختم، في هذا السياق، وكبلد مستضيف لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948، يكرر لبنان تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته الإنسانية والأخلاقية تجاه لاجئي فلسطين، ويطالب بتوفير الدعم الكامل لوكالة الأونروا لتمكينها من الاستمرار، ومواصلة القيام بمهامها، بانتظار الحل النهائي.