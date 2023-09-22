أعلنت الحكومة الأميركية السماح لـ 472 ألف فنزويلي بالبقاء في الولايات المتحدة والعمل بشكل قانوني لمدة 18 شهرا نظرا لعدم الاستقرار والظروف غير الآمنة في بلادهم.



وقامت إدارة الرئيس جو بايدن بتمديد وإعادة تخصيص برنامج «حماية مؤقتة (تي بي إس)» لصالح الفنزويليين الذين كانوا في الولايات المتحدة قبل نهاية يوليو 2023، ومنحهم حماية مؤقتة من الترحيل بالإضافة إلى حصولهم على تصاريح العمل، على ما أفادت وزارة الأمن الداخلي في بيان.



وأرجع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس القرار إلى «تزايد عدم الاستقرار في فنزويلا وانعدام الأمن».



وأوضح أن هناك حوالي 242.700 مواطن فنزويلي مستفيد من البرنامج في وضعيته الحالية، فضلا عن استفادة نحو 472.000 فنزويلي آخرين يعيشون في الولايات المتحدة ويمكنهم التقدم للاستفادة من قرار إعادة التخصيص في هذا البرنامج.



ووضعت الإدارة الأميركية هذا البرنامج من قبل الكونغرس للأجانب، وهو إجراء يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات أو غيرها من الظروف الاستثنائية.



وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من سبعة ملايين شخص غادروا فنزويلا مع انهيار اقتصاد شركة النفط العملاقة في عهد الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013.



وكانت الولايات المتحدة من بين عشرات الدول التي رفضت إعادة انتخاب مادورو في عام 2018.



وقد شمل برنامج الحماية المؤقتة مواطني فنزويلا لأول مرة في عام 2021.