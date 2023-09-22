لايزال الاهتمام المعطى لمعالجة حالات العدوى الناجمة عن الفطريات في جميع أنحاء العالم أقل من المستوى المطلوب، رغم تسببها بالكثير من الوفيات. ويتنامى هذا الخطر خصوصا بفعل تزايد مقاومة هذه الفطريات للعلاجات المتوافرة حاليا.



في المركز المرجعي الوطني للفطريات الغازية ومضادات الفطريات في معهد باستور في باريس، يتم فحص الفطر بدقة شديدة.



ويجري الباحثون في المركز تحاليل لنحو 800 عينة كل عام، تشمل سلالات الخميرة أو الفطريات الخيطية (العفن) المزروعة، خصوصا تحت المجهر، لتحديد أنواعها ومقاومتها المحتملة للعلاجات.



وتقول فاني لانترنييه، وهي أخصائية في الأمراض المعدية في مستشفى نيكر ومسؤولة في المركز المرجعي التابع لمعهد باستور إن «الفطريات موجودة في كل مكان، سواء كانت مرئية أم لا».



ويطلق المعهد في الرابع من أكتوبر عمليته السنوية لجمع الهبات المخصصة لتمويل المشاريع البحثية.



ويعتقد علماء الفطريات أن هناك ما لا يقل عن مليون نوع من الفطر على الأرض.



تتكاثر الفطريات عن طريق نشر الجراثيم المجهرية. وغالبا ما توجد هذه الجراثيم في الهواء والتربة، ويمكن استنشاقها أو تناولها مع الطعام. وتعد بعض الخمائر أيضا جزءا من الكائنات الحية الدقيقة، وتوجد على الجلد وفي الجهاز الهضمي.