أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، بشكل مشترك، عن إقامة شراكة استراتيجية بين الصين وسورية.

وبحضور الأسد وشي جين بينغ، وقعت سورية والصين اتفاقية التعاون الإستراتيجي عقب لقاء قمة بين الرئيسين عقد في مدينة خانغو الصينية.

ووفق وكالة الأنباء السورية «سانا»، قال الرئيس الأسد خلال اللقاء: أعبر عن سعادتي لزيارتنا للصين التي تقف مع القضايا العادلة للشعوب منطلقة من المبادئ القانونية والإنسانية والأخلاقية التي تشكل أساس السياسة الصينية في المحافل الدولية والمبنية على استقلال الدول واحترام إرادة الشعوب ونبذ الإرهاب.

وأكد الرئيس الأسد أن هناك تأييدا دوليا واسعا لمبادرات الصين الخمس المهمة، مبادرة الحضارة العالمية والأمن العالمي والتنمية العالمية المتجسدة في مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى تحقيق الأمن والتنمية للجميع عبر التكامل لا عبر الصدام.

وأعرب الأسد عن تطلع سورية بأمل لدور الصين البناء على الساحة الدولية، مشيرا إلى رفض كل محاولات إضعاف هذا الدور عبر التدخل في شؤون الصين الداخلية أو محاولات خلق توتر في بحر الصين الجنوبي أو في جنوب شرق آسيا.

وقال: إن هذه الزيارة مهمة في توقيتها وظروفها حيث يتشكل اليوم عالم متعدد الأقطاب سوف يعيد للعالم التوازن والاستقرار، ومن واجبنا جميعا التقاط هذه اللحظة من أجل مستقبل مشرق وواعد.

وأعرب الرئيس السوري عن تمنياته بأن يؤسس لقاءه مع نظيره الصيني لتعاون استراتيجي واسع النطاق وطويل الأمد في مختلف المجالات، ليكون جسرا إضافيا للتعاون يتكامل مع الجسور العديدة التي بنتها الصين.

وختم الأسد بالقول: أتوجه بالشكر لكم شخصيا وللحكومة الصينية على كل ما قمتم به للوقوف إلى جانب الشعب السوري في قضيته ومعاناته ومحنته، وأتمنى للشعب الصيني الصديق المزيد من الانتصارات العلمية والحضارية والإنسانية.

بدوره، قال الرئيس الصيني: إن سورية تعد من أولى الدول التي أقامت علاقات مع الصين الجديدة، مشيرا إلى أن سورية كانت واحدة من الدول التي طرحت مشروع قرار لاستعادة الصين مقعدها في الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس الصيني أن العلاقات السورية - الصينية صامدة أمام تغيرات الأوضاع الدولية منذ 67 عاما وأن الصداقة بين البلدين لا تزال راسخة مع مرور الزمن.

وشدد الرئيس الصيني على حرص بلاده على بذل جهود مشتركة بشكل مستمر لتبادل الدعم الثابت بين سورية والصين وتعزيز التعاون فيما بينهما للدفاع عن العدالة والسلم الدوليين.