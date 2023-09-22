تظاهر مناهضون للحكومة في شوارع يريفان عاصمة أرمينيا اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على كيفية تعامل الحكومة مع الأزمة في ناغورني قره باغ.

وأغلقت مجموعات صغيرة من المتظاهرين شوارع في يريفان صباح اليوم، وألقت الشرطة القبض على المعارض أندرانيك تيفانيان أحد منظمي التظاهرة.

كما دعا متظاهرون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمساعدة السكان الأرمن في ناغورني قره باغ وإجلائهم إلى أرمينيا.

وأعلن رئيس الوزراء الأرميني الجمعة الاستعداد لاستقبال حوالي 40 ألف لاجئ، مشددا على أن هدفه الرئيسي هو «ضمان حصول مواطنينا على فرصة العيش في منازلهم من دون خوف وفي أمان».

وقال «هناك أمل بأن يتحسن الوضع الإنساني» في ناغورني قره باغ، مضيفا أن الوضع «يتطور بسرعة».

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية «أزيرتاغ» أن باكو أرسلت 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، مشيرة إلى أن رئيس البلاد إلهام علييف وعد بضمان حقوق الأرمن الذين يعيشون فيها.

بدوره، قال حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية لـ «رويترز» إن أذربيجان تعتزم إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في قره باغ الذين يتخلون عن أسلحتهم رغم أن بعض الوحدات العسكرية هناك قالت إنها ستواصل المقاومة، وذلك بعد سيطرة قوات أذربيجان على المنطقة هذا الأسبوع.

وقال حاجييف إن باكو تعتزم إصدار عفو عن مقاتلي قرة باغ الذين يتخلون عن أسلحتهم. وأضاف «حتى فيما يتعلق بالعسكريين والمقاتلين السابقين، إذا كان من الممكن تصنيفهم بهذه الطريقة، فإننا نعتزم إصدار عفو».

وقال إنه سيتم احترام حقوق الأرمن في قره باغ كجزء من دمجهم في أذربيجان، وإنهم طلبوا مساعدات إنسانية وإمدادات من النفط والبنزين في الاثناء، وبحسب «رويترز» قالت إن سبع مركبات روسية لحفظ السلام، تتضمن شاحنات كبيرة، مرت بنقطة تفتيش أرمينية في طريقها نحو منطقة ناغورني قره باغ.