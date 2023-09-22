السعودية هي الشقيقة الكبرى وعمود البيت الخليجي وقلب العروبة النابض

أكد سفيرنا لدى السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد اليوم الجمعة ان اليوم الوطني السعودي «هو يوم وطني لكل أهل الكويت».

ورفع الشيخ صباح الناصر في تصريح صحافي خالص التهاني والتبريكات الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

ووصف العلاقات بين الكويت والسعودية بالمتجذرة والوثيقة، قائلا ان هذه العلاقات أرست دعائمها الأجيال وأثبتتها الأيام برعاية سامية من القيادتين الحكيمتين، حفظهم الله ورعاهم.

وأعرب عن سعادته «بمشاركة الشقيقة الكبرى وعمود البيت الخليجي وقلب العروبة النابض بيومها الوطني»، موضحا ان المملكة منذ نشأتها تميزت بمواقفها المشرفة تجاه جميع القضايا العربية والإسلامية ودورها الانساني الكبير في عون جميع البلدان المتضررة من الكوارث والأزمات في العالم.

واختتم تصريحه بأمنياته الخالصة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بتحقيق المزيد من التقدم والرفاه والازدهار.