اختتم وفد كويتي يضم 12 ناشطة كويتية مناصرة لتمكين المرأة زيارة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل استمرت خمسة أيام.

وقالت هيئة العمل الخارجي الأوروبية في بيان اليوم إن الزيارة أتاحت فرصة لتبادل الآراء والمناقشات مع الخبراء الأوروبيين حول الدروس المستفادة وأفضل الممارسات لتسريع عملية تمكين المرأة.

وذكرت الهيئة ان الزيارة تهدف إلى تعزيز الحوار وفرص التواصل بين الاتحاد الأوروبي والوفد الكويتي الزائر وتعزيز التبادلات الشعبية وتعزيز التعاون.

ولفتت إلى أن المشاركات الكويتيات ينتمين إلى مختلف مناحي الحياة بما في ذلك الحكومة وقطاع الأعمال والإعلام والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ويتقاسمن شغفا والتزاما بتعزيز تمكين المرأة في الكويت.

وفي بروكسل، التقى الوفد الكويتي كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي وهيئة العمل الخارجي الأوروبية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى الطلاب والأكاديميين لتبادل أفضل الممارسات وتحديد فرص التعاون الثنائي.

وعقدت حلقة نقاش في كلية أوروبا وهي أقدم معهد للدراسات الأوروبية في المرحلة ما بعد الجامعية حول السياسات التي يتم تقديمها لتسريع عملية تمكين المرأة وإدماجها.

وأتيحت للمشاركات فرصة الاطلاع على جوانب من الثقافة البلجيكية بما في ذلك زيارة مدينة بروج الخلابة.

وفي معرض حديثها عن أهمية هذه الزيارة، قالت مسؤولة الاتصال المعنية بالمساواة بين الجنسين في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الكويت إيرينا جوساسينكو «إن تمكين المرأة يمثل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي».

وأضافت «يسعد الاتحاد الأوروبي أن يتبادل الآراء وأفضل الممارسات مع هذه المجموعة الملهمة من النساء الكويتيات»، لافتة الى ان «الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما بتعزيز الحوار والتعاون الثنائي بشأن تمكين المرأة وهو الأساس لبناء مجتمعات قوية ومبتكرة وشاملة ومزدهرة».

وتعليقا على الزيارة، قالت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت د.لبنى القاضي «إن الرحلة التي نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت كانت وسيلة ممتازة لبناء جسور الصداقة والتفاهم المتبادل».

وأضافت القاضي أن «القيادات النسائية كانت من قطاعات مختلفة في الكويت وأظهرت التقدم الذي أحرز في مختلف المهن.. وقد ساعدتنا هذه الزيارة على الاطلاع على أفضل ممارسات الاتحاد الأوروبي في مجال تمكين المرأة وفي الوقت نفسه أتاحت لنا الفرصة لإظهار العمل الذي نقوم به».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تأتي في سياق الاتصالات المشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية مع الخليج بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تطرح مقترحات ملموسة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر وتغير المناخ والتجارة والتنويع الاقتصادي فضلا عن تسهيل الاتصالات بين الشعوب.