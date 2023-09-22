مجددا وكعادة سنوية، توافد الآلاف على متاجر «آبل» الرئيسية حول العالم، اليوم الجمعة، وهو موعد تسليم هواتف «آيفون» الجديدة، للذين حجزوا للحصول على «آيفون 15».

وكانت الشركة الرائدة في صناعة الهواتف «آبل» قد حددت اليوم 22 سبتمبر 2023 موعدا لتسليم آيفون 15 لأصحاب الحجز المسبق في الإمارات وعدد من دول مختارة حول العالم.

ويسعى عشاق آيفون سنويا للمبيت ليلا لاستلام الهاتف الجديد فيما يفضل البعض الحجز الإلكتروني والتوصيل للمنازل.

وفي المتجر الرئيسي في الصين والذي يقع وسط العاصمة بكين، اصطف الآلاف صباح الجمعة، للحصول على أحدث هاتف «آيفون»، على الرغم من مخاوف السوق من أن الحماس القومي من شأنه أن يضعف مبيعات الشركة الأميركية في الصين.

من جهتها، قالت «جيه دي» إنه اعتبارا من الساعة 10 صباحا بتوقيت بكين، ارتفعت مبيعات «iPhone 15» عبر تطبيق Dada للتوصيل خلال ساعة واحدة بنسبة 253% مقارنة بمبيعات «iPhone 14» العام الماضي.

وفي الدقائق العشر الأولى بعد بدء عمليات التسليم في الساعة الثامنة صباحا، قالت الشركة إن 25 ألف هاتف كانت في طريقها إلى العملاء. وقالت «دادا» هذا العام إنها تعمل مع 4600 من بائعي التجزئة المعتمدين لشركة «آبل» في الصين - ارتفاعا من 500 في عام 2020.

وبدأت «آبل» في تسليم iPhone 15 اليوم الجمعة، في 40 مدينة حول العالم، بعد بدء الطلبات المسبقة في 15 سبتمبر، ويأتي إصدار هذا العام في الوقت الذي يواجه فيه عملاق الهواتف الذكية رياحا اقتصادية وسياسية معاكسة في ثالث أكبر سوق له، الصين.

وفي مومباي، لم يكن الوضع مختلفا كثيرا، وإن كانت الطوابير ليست بالأمر المعتاد أمام متاجر «آبل» الجديدة هناك، وبدأ تهافت الزوار لشراء الهاتف الذكي في متاجر «آبل» في العاصمة الأعمال الهندية.

وتسعى «آبل» من خلال «آيفون 15» لاستعادة زخم النمو في المبيعات، وسط منافسة قوية في سوق الهواتف العالمي، لاسيما من «سامسونغ» و«هواوي» والعلامات الصينية الأخرى.