المباحثات تناولت التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

التقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عصر اليوم الجمعة في دار ضيافة البحيرة الغربية «شي هو» بمدينة هانغشتو الصينية الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

هذا، وتم عقد المباحثات الرسمية بين الجانبين، ترأس فيها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة الجانب الصيني.

هذا، ونقل سموه له في مستهل المباحثات تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، كما وجه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد دعوة رسمية الى رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة لزيارة الكويت.

هذا، وتناولت المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التاريخية والممتدة لأكثر من 50 عاما التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها في شتى المجالات بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة ورفع مستوى الرفاه للشعبين الصديقين وتعزيز سبل التقدم والتنمية والسعي لتوطيد الشراكة الاستراتيجية سعيا لترسيخ آفاق التعاون بين البلدين الصديقين.

كما تطرقت المباحثات إلى التشاور والتنسيق حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

كما سادت المباحثات أجواء ودية عكست عمق العلاقات الطيبة بين قيادتي البلدين وروح التفاهم والصداقة التي تجمع الكويت وجمهورية الصين الشعبية تمثيلا لرغبة الجانبين بدعم التعاون الثنائي على كافة الأصعدة وتطويره في مختلف الميادين.

حضر المباحثات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.