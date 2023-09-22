بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، تم في دار الضيافة بمنطقة البحيرة الغربية «شي هو» بمدينة هانغشتو الصينية عصر اليوم عقد مراسم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وهي كما يلي:

أولا: بيان مشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية للسنوات 2024 - 2028، وقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وعن الجانب الصيني عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية وانغ يي.

ثانيا: مذكرة تفاهم بين بلدية الكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون بشأن المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، وقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وعن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شان جيه.

ثالثا: مذكرة تفاهم بين وزارة الاشغال العامة بالكويت واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ووقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وعن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شان جيه.

رابعا: مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت والإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، وقعها من الجانب الكويتي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الاستاد وعن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شان جيه.

خامسا: مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، وقعها من الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك ومن الجانب الصيني وزير النقل لي شياو بنغ.

سادسا: مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، وقعها من الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ومن الجانب الصيني وزير التجارة وانغ ون تاو.

سابعا: مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الاسكاني، وقعها من الجانب الكويتي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وعن الجانب الصيني وزير التجارة وانغ ون تاو.

حضر توقيع الاتفاقيات أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.