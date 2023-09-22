شنت اوكرانيا الجمعة ضربة صاروخية على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود والواقع في وسط مدينة سيفاستوبول في القرم، وفق ما افاد مسؤول محلي، قائلا إنه يخشى وقوع ضربة أخرى.

وكتب الحاكم الروسي في المنطقة الإدارية في سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايييف على تلغرام ان «العدو شن هجوما صاروخيا على المقر العام للأسطول».

ولفت الى أنه «يجري تحديد» حصيلة لضحايا محتملين والى أن حطاما سقط قرب مسرح لوناتشارسكي المجاور.

وأفادت وكالة «تاس» الرسمية الروسية بأن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان، وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى تشتعل فيه النيران.

وقالت السلطات الروسية إنها تخشى وقوع هجوم جديد، ودعت السكان إلى توخي الحذر.

وقال رازفوجاييف «أطلب منكم التزام الهدوء وعدم نشر صور أو مقاطع ڤيديو» لمكان وقوع الهجوم، حيث تنشط خدمات الطوارئ.

وأضاف في منشور آخر انه «من المحتمل وقوع هجوم جديد. لا تأتوا إلى وسط المدينة، ابقوا داخل المباني. وبالنسبة لأولئك القريبين من مقر الأسطول، توجهوا إلى الملاجئ في حال سماع صفارات الإنذار».

الى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، في ختام زيارة للولايات المتحدة، إن أوكرانيا والولايات المتحدة اتفقتا على بدء إنتاج مشترك للأسلحة في خطوة ستمكن كييڤ من البدء في إنتاج أنظمة دفاع جوي.

وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي للأوكرانيين، إن الاتفاق طويل الأجل سيوفر فرص عمل وقاعدة صناعية جديدة في أوكرانيا التي عصفت الحرب والغزو الروسي باقتصادها.

وقال زيلينسكي في مقطع ڤيديو نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة صباح اليوم الجمعة «كانت زيارة مهمة جدا لواشنطن.. نتائجها مهمة للغاية».

وأضاف «سنعمل معا حتى تنتج أوكرانيا الأسلحة اللازمة بالتعاون مع الولايات المتحدة. الإنتاج المشترك في (قطاع) الدفاع مع الولايات المتحدة شيء تاريخي».

وقال زيلينسكي إن وزارة الصناعات الاستراتيجية، التي تشرف على إنتاج الأسلحة في أوكرانيا، وقعت اتفاقات تعاون مع ثلاث هيئات، مما يوحد جهود أكثر من ألفي شركة دفاع أميركية، بشأن احتمالات العمل مستقبلا في أوكرانيا.

وأضاف «نتأهب لإنشاء نظام منظومة دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة لإنتاج أسلحة لتعزيز الحرية بشكل أكبر وحماية الأرواح معا»، لكن دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

من جهة اخرى، اعتبر «الكرملين» الجمعة أن تصاعد التوتر بين أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين «حتمي»، وذلك تعليقا على الخلافات المستمرة بين كييڤ وپولندا بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف للصحافيين، ردا على سؤال عن إعلان پولندا التوقف عن تسليح أوكرانيا، «نتوقع أن تتزايد هذه الاحتكاكات بين وارسو وكييڤ».

وأضاف «نحن ندرك أن التوترات بين كييڤ وعواصم أوروبية أخرى ستزداد مع مرور الوقت، وهذا أمر حتمي. وتزامنا نواصل (عمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا)، لتحقيق أهدافنا».