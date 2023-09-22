هنأ رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اليوم وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، ان الشيخ طلال الخالد بعث ببرقية تهنئة إلى وزير الداخلية السعودي أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والمباركات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.



وأضاف: يسرنا في هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا أن نعرب لسموكم عن اعتزازنا وتقديرنا بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مثمنين الدور الرائد للمملكة العربية السعودية في تعزيز التضامن الخليجي والعربي ودعمها الكبير ونصرتها لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.



ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد الشقيق وشعبه المحب، متمنيا لهم مزيدا من الازدهار والتطور في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.