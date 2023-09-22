

بيروت - عامر زين الدين



استغرب مجلس قيادة الحزب التقدّمي الاشتراكي برئاسة النائب تيمور جنبلاط، «إصرار البعض على اعتبار الحوار مضيعة للوقت فيما الوقت يضيع على اللبنانيين منذ قرابة العام على الشغور الرئاسي، ولا توجد خيارات أخرى متاحة».



وناقش التقدمي في اجتماع كليمنصو، الواقع السياسي والملفات الاقتصادية والمعيشية وتلك ذات الصلة بالقطاعات الأساسية والأجواء المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي.



ولفت البيان في موضوع القطاع التربوي، «ضرورة أن تتولى الحكومة القيام بدورها في تأمين كل المستلزمات المطلوبة لتأمين انطلاق العام الدراسي».