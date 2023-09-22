

بيروت - خلدون قواص



رأى مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان انه لا توجد في المدى المنظور حلول للأزمة اللبنانية، فالأفق مسدود والنفق المظلم الذي ينتظره الوطن خطير وعلينا أن نعي خطورة ما نحن فيه قبل فوات الأوان.



وقال في حفل تكريمي أقيم له في الجبل بمنطقة عاليه الكل يطالب بالحوار، وإذا كان مبدأ الحوار هو مكان انقسام بين القوى السياسية، فما هو حال هذه القوى حين يبدأ الحوار بينها؟ وانتم تعلمون أننا التقينا مع النواب المسلمين من أهل السنة والجماعة جماعات وأفرادا ورغم مظاهر الانقسام بان هؤلاء الإخوة النواب إلا انهم متفقون على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، والحفاظ على وثيقة الطائف وعلى النظام العام والوحدة الوطنية والالتزام بقيام الدولة ومؤسساتها.



واكد المفتي دريان ان الموقف الإسلامي لأهل السنة والجماعة موحد بصورة عامة ولا صحة لما يقال من هنا وهناك باننا بعيدون عن الأهداف الإسلامية والوطنية التي رعتها وترعاها دار الفتوى، وكنا وما زلنا ركنا أساسيا من أركان صناعة القرار ووثيقة الطائف التي نتمسك بها مع بقية اللبنانيين هذه الوثيقة التي أوقفت الاقتتال بين اللبنانيين ووضعت حدا للحروب العبثية على أرضنا، وقال: ان وحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك هو أساس وجودنا فلا معنى لوجود لبنان بدون هذه الثوابت التي على أساسها كانت ولادة دولة لبنان الكبير، والخوف كل الخوف من الانهيار السريع للدولة ومؤسساتها في حال الاستمرار بتصلب المواقف وتحكم الأنانيات في نفوس البعض.



وأضاف: دار الفتوى لها ثوابتها، ومهمتي حمايتها والحفاظ على الوجود والدور والرسالة التي اؤتمنا عليها كما اؤتمن من كان قبلنا في هذا الوطن العزيز الذي نريده كبقية اللبنانيين سيدا حرا عربيا مستقلا، والأزمات التي يمر بها لبنان أسبابها فقدان القيم والأخلاق، ومن يتعد حدود الأخلاق والأدب في التعامل معنا فلن نسمح له بذلك انطلاقا من القيم والمبادئ السامية التي تعلمناها من ديننا الحنيف.



وختم: إن الهجمة الشرسة والمؤامرة التي تأتينا من الدول الغربية ليست فقط على المسلمين، ولا على الإسلام، ولا على كتاب المسلمين الذي هو القرآن الكريم، الهجمة هي على القيم الدينية بشكل عام، وهي هجوم على الشرائع التي انزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله لتكريم الإنسان، وهذا يدعونا لان نكون صفا واحدا في مواجهة كل ما يأتي الينا مناقضا لقيمنا ووحدة أسرنا ومجتمعنا وبلادنا فنحن في هذا الشرق أهل إيمان وقيم وأخلاق وأصحاب رسالة تهدف الى عبادة الله وتكريم الإنسان والحفاظ على النوع البشري، الذي تهدده بعض القوى الغربية التي ابتعدت عن الإيمان وهوت نحو هواها وماديتها.