بمناسبة المولد النبوي الشريف، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جاء فيها: انه لمن دواعي سروري ان ابعث اليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات الاخوية بمناسبة حلول ذكرى ميلاد هادي البشرية محمد ژ أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، ونحن نحتفل بهذه المناسبة المباركة نستلهم معا سيرة نبينا الكريم ورسالته السامية التي تدعو الى التضامن والاخاء وتحثنا على العمل يدا بيد من اجل تقدم ورفاهية شعوب أمتنا العربية والاسلامية وتحقيق مستقبل افضل للاجيال القادمة.



وختم: ادعو الله عز وجل أن ينعم عليكم بموفور الصحة والسعادة وعلى الشعب اللبناني الشقيق بالتقدم الازدهار وعلى أمتنا العربية والاسلامية بالمزيد من السلام والرقي والرخاء.