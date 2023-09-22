

بيروت ـ عامر زين الدين



جرى اتصال هاتفي بين شيخي العقل د.سامي أبي المنى وحمود الحناوي في جبل العرب الذي أكد على «حق أبناء الجبل في التحرك والمطالبة بأدنى حقوقهم المعيشية التي تحفظ كرامتهم، وعلى أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الدولة في معالجة الأوضاع المتردية في سورية»، مشددا على «أهمية التعقل والتشاور القائم في ما بين مشايخ الجبل ورجاله»، معبرا عن «وحدة الكلمة والموقف وعلى سلمية التحرك».



بدوره، أشاد أبي المنى «بأبناء جبل العرب وبحكمة مشايخ العقل وقادة الرأي في السويداء»، آملا «التشاور الدائم في ما بينهم وتعزيز الوحدة الداخلية»، مثمنا «صلابة الموقف ورقي التحرك وسلميته وتأكيد أصحاب السماحة في الجبل على أهمية الانتماء الوطني للطائفة المعروفية وعلى المطالبة بحق الشعب السوري أجمع في الحياة الكريمة والوحدة الوطنية».