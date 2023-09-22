زار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، سورية حيث أشرف على مناورة عسكرية مشتركة بين البلدين الحليفين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في الجمهورية الإسلامية.



وذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء مساء الخميس أن قاآني، بحث مع مسؤولين سوريين كبار التقاهم في دمشق، سبل «التصدي للتحديات العسكرية والأمنية التي تواجه سورية». إلى ذلك أوردت «تسنيم» أن قاآني أشرف على مناورة عسكرية إيرانية- سورية مشتركة.



وأفادت الوكالة بأنه أشاد بـ«العلاقات الأخوية» بين سورية وإيران، مؤكدا أن إيران «ستقف إلى جانب الشعب السوري وقيادته في مواجهة التحديات».