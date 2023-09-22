

القاهرة ـ ناهد إمام



تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حوالي 35 ألف وحدة سكنية ضمن وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» لمنخفضي الدخل بمنطقة غرب المطار قطاعي «أ» و«ب» بمدينة أكتوبر الجديدة، والذي يضم 24888 وحدة ضمن المرحلة الثالثة، و10104 وحدات سكنية ضمن المرحلة الخامسة بالمشروع.



وتابع د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» بمدينة أكتوبر الجديدة، بجانب المشروعات الخدمية التي تم ويجري تنفيذها بالمدينة، وأعمال المرافق ومنها تنفيذ محولات كهرباء المنطقة الصناعية بقدرة إجمالية 625 ميغا ڤولت أمبير.



وشدد وزير الإسكان على ضرورة الاهتمام بمختلف أعمال المبادرة الرئاسية والخدمات بالمدن المختلفة، وأهمية المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات بالمدينة، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية بالمدينة التي تشهد إقبالا كبيرا على حجز الوحدات بالمبادرة.



في الإطار ذاته، استقبل م.محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، مجموعة عمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وذلك في إطار تكليفات د.عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ود.وليد عباس معاون الوزير والمشرف على مكتبه، بتشكيل مجموعات عمل من معاوني رؤساء الأجهزة للقيام بزيارات للمشروعات القومية بالمدن الجديدة لتبادل الخبرات والوقوف على المعوقات ودراسة الحلول ووضع مقترحات للتطوير.



واستعرض جهود الجهاز في تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» وأعمال تنسيق الموقع العام والزراعات وتجهيز ممشى دراجات هو الأكبر بمشروعات «سكن كل المصريين» حيث يبلغ طوله 5 كلم بقطاع «أ» غرب المطار، كما استعرض موقف المباني الخدمية بالمدينة والتي تبلغ حوالي 26 مبنى خدميا، بها مدارس وأسواق وناد اجتماعي ومركز شباب ووحدات صحية وحضانات وغير ذلك من خدمات.



قال رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة إن أعمال إنشاء محطة كهرباء صناعية أكتوبر الجديدة التي تتم تغذية المشروع من خلالها حيث تبلغ القدرة الإجمالية لها 625 ميغا ڤولت، وكذلك تم استعراض أعمال مرافق المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة بمساحة إجمالية 16 ألف فدان، مؤكدا أن هناك إقبالا من المطورين والمستثمرين على المنطقة في إطار تشجيع الدولة لهم وموقع المنطقة المميز بالقرب من ميناء أكتوبر الجاف، وطريق الواحات والطريق الإقليمي، وكذا خط سكك حديد الجيزة/ الواحات.



عقب ذلك، قامت مجموعة العمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن بجولة تفقدية بمشروعات سكن كل المصريين، ومحطة محولات كهرباء صناعية أكتوبر الجديدة، بجانب عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة.



وأثنى معاونو رؤساء الأجهزة على الجهد المبذول في إخراج المشروعات في هذه الصورة، مقدمين الشكر لمسؤولي جهاز مدينة أكتوبر الجديدة على ما يبذلونه من جهود.