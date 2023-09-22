جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إدانة الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأميركية في لبنان، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تكثف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء والضالعين فيه.



وخلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيّا بعد ظهر امس في السرايا، قال رئيس الحكومة: نعبر عن رفضنا المطلق للتعرض للبعثات الديبلوماسية ونعتبر الاعتداء على السفارة الأميركية اعتداء على سيادة لبنان وأمنه.



بدورها، قالت السفيرة الأميركية في تصريح بعد اللقاء: اسمحوا لي أن اعبر عن تقديري لرسائل الدعم التي صدرت عن المسؤولين السياسيين في البلد بمن فيهم دولة الرئيس، كما عن مختلف الفئات والأحزاب السياسية والشركاء الأمنيين الآخرين. هذا الدعم يعني لنا الكثير كسفارة أميركية.



وأضافت: نحن ندرك تماما أن السلطات تحقق في حادثة إطلاق رجل مسلح النار باتجاه السفارة، ونقدر الالتزام الذي عبر عنه شركاؤنا الامنيون والمسؤولون السياسيون في هذا البلد بانهم لا يألون جهدا لجهة التحقيق في هذه الحادثة وملاحقة المرتكب ومحاسبته، نحن في السفارة الأميركية لا نشعر بالخوف اثر هذه الحادثة فإجراءاتنا الأمنية متينة جدا وعلاقتنا صلبة ونحن نتابع عملنا في السفارة كالمعتاد.



وتابعت: وبهذه الروحية نفسها تبادلت الآراء مع الرئيس ميقاتي، وتطرقنا للاجتماعات التي عقدها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بما فيها تلك التي جمعته مع مسؤولين أميركيين كما خلال الجمعية العامة. كما تطرقنا للافق السياسي المسدود والوضع الاقتصادي في لبنان.



وختمت: أنا أرحب دائما بهكذا فرصة لتبادل وجهات النظر. وكلانا يرى أن الوقت قد حان فالوضع دقيق ويجب السعي لاتخاذ القرارات ومعاودة سير العمل في الإدارات ليتم تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها واعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني.