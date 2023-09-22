أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، ووصف مقابلته الأخيرة مع محطة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، بأنها تعبر عن "نظرة متزنة" لقضايا المنطقة والعالم.



وقال سمو الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على منصة "إكس" إن "لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم".



وتمنى رئيس الإمارات لولي العهد السعودي "التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار".



وأشار كذلك إلى أن "الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة".