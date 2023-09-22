التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اليوم الجمعة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية اللورد طارق أحمد، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وقالت «الخارجية»، في بيان لها، إن اللقاء ناقش آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء العراق بروتوكول المبادلة الأمني في «خور عبدالله» مع الكويت الموقع عام 2008.