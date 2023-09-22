بحث وفد من إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الخارجية مع مسؤولين من إدارة الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية الإماراتية موضوعات تتعلق بالتحول الرقمي إضافة إلى تبادل الخبرات لتوفير خدمات قنصلية رقمية متميزة.



جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم خلال اجتماع مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية الإماراتية راشد رحمة ومدير إدارة التحول الرقمي في الوزارة محمد الرميثي مع مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات في وزارة الخارجية عبدالله القديري والوفد المرافق له في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي.



وأضافت أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع علاوة على موضوعات التحول الرقمي ما يتعلق بأعمال القطاع القنصلي في وزارة الخارجية، فضلا عن آليات التنسيق والتناغم بين الإدارات المعنية ونوعية الخدمات المتميزة التي يتم تقديمها لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها سواء في الأحوال العادية أو خلال الأزمات.



وذكرت أن رحمة شرح الآلية المتبعة في نظام تصديق المستندات الإلكتروني eDAS، وهو نظام رقمي جديد للتصديق على المستندات إلكترونيا تماشيا مع توجه القيادة في دولة الإمارات فيما يخص أتمتة الخدمات المقدمة للمتعاملين في ظل تطوير حكومة رقمية استباقية قادرة على تقديم خدمات مصممة وفقا لاحتياجات المتعاملين.



وأشارت إلى أنه شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الخارجية من الجانب الإماراتي وممثلون عن وزارة الخارجية من الجانب الكويتي.