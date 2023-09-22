قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن طهران استعرضت الجمعة معداتها العسكرية في ذكرى الحرب مع العراق في الثمانينيات، منها «الطائرة المسيرة الأطول مدى في العالم» وصواريخ باليستية وفرط صوتية.



وقالت التقارير إن الطائرة المسيرة «تم الكشف عنها» في العرض الذي تم بثه على الهواء مباشرة، وإن الطائرات المسيرة التي ظهرت خلال الفعالية تحمل اسما: مهاجر وشاهد وآرش.



وأعلنت إيران الشهر الماضي أنها صنعت طائرة مسيرة متقدمة تحمل اسم «مهاجر-10» بتحسينات في مدى وفترة التحليق مع القدرة على نقل حمولة أكبر.



وذكرت وسائل إعلام رسمية في ذلك الوقت أن مدى الطائرة يصل إلى ألفي كيلومتر ويمكنها الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة، مضيفة أن حمولتها يمكن أن تصل إلى 300 كيلوغرام، أي مثلي الحمولة التي يمكن للطائرة المسيرة «مهاجر-6» نقلها.



وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال العرض العسكري الذي أقيم في طهران «تضمن قواتنا الأمن في المنطقة والخليج.. يمكننا أن نعلم شعوب المنطقة أن الصمود هو السبيل اليوم. ما يجبر العدو على التراجع ليس الخضوع والتردد، بل المقاومة».



من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أنه تم إخماد حريق اندلع في مستودع بطاريات تابع لوزارة الدفاع في أحدث حلقة من سلسلة حوادث في قطاع الدفاع.



وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن حريقا شب في «مستودع للبلاستيك مرتبط بصناعة البطاريات وتابع لوزارة الدفاع»، وأضاف أن سبب الحريق قيد التحقيق.



وقالت هيئة الإطفاء في طهران إن الحريق اندلع في منتصف الليل تقريبا بمنطقة تخزين مساحتها ألفي متر مربع، وبث التلفزيون الحكومي لقطات أظهرت دخانا يتصاعد من موقع الحادث.



وفي الشهر الماضي، اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء مؤامرة فاشلة لتخريب قطاع الدفاع وصناعة الصواريخ، وقالت إن شبكة من العملاء سعت إلى إدخال أجزاء معيبة في إنتاج الصواريخ المتقدمة.