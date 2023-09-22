أطلق نشطاء فلسطينيون بالونات حارقة باتجاع اسرائيل لأول مرة منذ عامين، وسط حالة من التوتر تسود بين الجانبين منذ عدة أيام، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.



وقال مصدر أمني فلسطيني إن شبانا فلسطينيين أطلقوا بالونات حارقة من الأطراف الشرقية لقطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وتركز إطلاق البالونات من شمال ووسط وجنوب القطاع، بحسب شهود عيان.



وأعلنت مجموعات تطلق على نفسها اسم "أحفاد الناصر" مسؤوليتها عن إطلاق البالونات الحارقة.



من جهتها، أكدت الإذاعة الاسرائيلية العامة اندلاع عدة حرائق جراء إطلاق البالونات الحارقة في عدد من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.



وقالت الإذاعة إن سيارات الإطفاء أرسلت إلى غلاف غزة للقيام بدوريات على طول الحدود بهدف إطفاء النيران التي اشتعلت في عدد من الأماكن.



وأوضحت أن حريقا اندلع في في أراض زراعية مفتوحة بين كيبوتس بئيري وكيسوفيم جنوب إسرائيل بسبب إطلاق البالونات الحارقة، مشيرة إلى أن سيارات الإطفاء هرعت للمكان للسيطرة على الحريق.



وأضافت أن النيران التهمت حوالي 6 دونمات زراعية لافتة إلى أن اخر مرة أطلق فيها بالونات حارقة من قطاع غزة على جنوب إسرائيل كانت في سبتمبر 2021.



من جهة اخرى، تم تنظيم تظاهرات شعبية في مختلف المناطق الشرقية لقطاع غزة والمحاذية للسياج الفاصل الإسرائيلي بدعوة من مجموعات "الشباب الثائر".