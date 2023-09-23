التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الجمعة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت (الخارجية) في بيان لها تأكيد نائب وزير الخارجية خلال اللقاء دعم دولة الكويت التام للعمل الدولي متعدد الأطراف كما شدد على أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في معالجة وحل القضايا الدولية الراهنة.

وبحسب البيان تضمن اللقاء مناقشة آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق بروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008.