أكد رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح اليوم السبت، أن حضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، افتتاح الألعاب الاسيوية الـ19 بدعوة من الرئيس الصيني يعكس علاقات البلدين الوطيدة.

واعتبر الشيخ الناصر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، أن هذه الدعوة "مبادرة طيبة جدا" لا سيما أن سمو ولي العهد هو القائد الوحيد من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يحضر حفل الافتتاح مما يعكس اهتمام الصين بالعلاقة مع دولة الكويت.

وشدد على أن ان لقاء سمو ولي العهد مع الرياضيين الكويتيين قبل يومين أعطاهم حافزا كبيرا ودعما معنويا قبل انطلاق المنافسات مبينا ان حضور سمو ولي العهد حفل الافتتاح "يعطي قيمة ودعما مشتركا ما بين دولة الصين ودولة الكويت".

وقال ان سمو ولي العهد حرص خلال لقائه اللاعبين على إبلاغهم بأنهم "سفراء لدولة الكويت في الميادين الرياضية ولابد من تمثيل دولة الكويت بأفضل صورة".

وأشار إلى ان وجود سمو ولي العهد في حفل الافتتاح مصدر فخر للجنة الاولمبية الكويتية وللاعبين وهم يرفعون أعلام الكويت واللجنة الاولمبية الكويتية.

وعن تحضيرات البعثة الرياضية الكويتية قال الشيخ الناصر ان بطولة الأسياد تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا و"عملنا على تجهيز اللاعبين من خلال معسكرات خارجية قبل البطولة" متمنيا لهم التوفيق.

وأفاد أن الكويت تشارك بلعبتين جماعيتين (كرة القدم وكرة اليد) إضافة إلى ألعاب فردية متعددة معربا عن ثقته باللاعبين لأنهم "قادرون على تحقيق العديد من الانجازات".