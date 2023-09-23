العويش : الجمعية ستجري خلال الفعاليات فحوصات طبية لتحليل نسبة السكر والضغط والكوليسترول في الدم

ملتزمون بالأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية "2035"



تزامنا مع اليوم العالمي للقلب، تحتفل جمعية القلب الكويتية بيوم القلب العالمي يوم 29 سبتمبر ولمدة أسبوع كامل بسوق الكويت، بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للقلب. وسوف تنطلق الاحتفال يوم 28 الى 4 أكتوبر.



في هذا الإطار، أكد د.راشد العويش امين عام الجمعية، أن الجمعية ستجري خلال فعاليات الاحتفال بيوم القلب العالمي الفحوصات الطبية لتحليل نسبة السكر والكوليسترول في الدم وقياس ضغط الدم والوزن والطول، لتقدير كتلة الجسم وتحديد مؤشر السمنة وزيادة الوزن.

وأضاف أن الفعاليات تهدف كذلك إلى التوعية والإرشاد بأمراض القلب والأوعية الدموية، مبينا أن العناية بالقلب وصحته يجنب الإنسان الكثير من الأخطار التي تتعلق بأمراض القلب.



ونصح العويش بضرورة اهتمام الأشخاص بصحة القلب، مبينا أن ممارسة الرياضة بانتظام والابتعاد عن التدخين وتناول الطعام الصحي من الضروريات الملحة لصحة القلب.



وذكر أنه وقع الاختيار على موضوع "استخدم القلب لمعرفة القلب" ليكون عنوان فعالية هذا العام، وهو الشعار الذي وضعه الاتحاد العالمي للقلب ليوم القلب العالمي 2023.



وقال العويش إن الجمعية تعتز بدورها الوطني المجتمعي في مجال التوعية بأمراض القلب وخطورتها، وتنبيه الناس إلى كيفية تجنبها.

وأضاف أن مسيرة الجمعية كانت حافلة بالعطاء والإنجازات في مجالات التوعية بعوامل الخطورة المسببة لأمراض القلب، وعلي مدى الاربعين عاما الماضية ، مشيرا إلى التزام الجمعية بالأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية "2035" .



ولفت العويش إلى أن الجمعية تقوم بذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية، داعيا المواطنين والمقيمين للاستفادة من الخدمات التي ستكون ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للقلب.



وذكر أن الجمعية ستواصل القيام بدورها ومسؤولياتها ضمن التزام الكويت أمام المجتمع الدولي بالعمل على تحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة .