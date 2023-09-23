أسامة أبو السعود

ناشد نائب رئيس نقابة ايكويت للبتروكيماويات طارق الفارس، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح والرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويت للبتروكيماويات الكويتية ناصر الدوسري بشمول أبنائهم العاملين في شركة ايكويت ضمن المشمولين بمكافأة الصفوف الامامية أسوة بزملائهم الذين تم صرف المكافأة لهم في باقي قطاعات ووزارات الدولة.

واكد الفارس في تصريح صحافي، ان العاملين في شركة ايكويت قدموا جهودا مضنية وتحدوا المخاطر خلال ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد وكانوا جنبا إلى جنب مع زملائهم العاملين في القطاع النفطي الذين تحملوا جميعا المخاطر وتصدوا لأخطر ازمة واجهت العالم من اجل استمرار تدفق النفط وتصدير البتروكيماويات الكويتية إلى مختلف دول العالم .

وشدد الفارس على ان الدستور والقانون الكويتي ساوى بين الجميع في الحقوق والواجبات ولذا يجب شمولنا بالصفوف الامامية اسوة بزملائنا الذين كنا جميعا نتشارك العمل والجهد لاستمرار الانتاج .

وأوضح أن شركة ايكويت حققت خلال الجائحة أرباحا طائلة بفضل جهود العمال وهو ما يوجب على الحكومة والمؤسسة وشركة ايكويت تكريم العمال على هذا العطاء المتميز وإعطائهم حقوقهم العادلة اسوة بزملائهم في مختلف الشركات النفطية وان يتم شمولنا بالصفوف الأمامية وأن تودع المكافاة اسوة بزملائنا في القطاع .

وختم الفارس تصريحه بالتاكيد على ان هذه المكافأة ما هي إلا تشجيع للعاملين ومنحهم حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء للنهوض بالقطاع النفطي في مختلف القطاعات وخاصة قطاع البتروكيماويات الذي يشهد تطورا كبيرا في الانتاج خلال السنوات الاخيرة .