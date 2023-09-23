محمد العتيبي: المبادرة إنجاز وطني بامتياز واستجابة لتحديات الواقع والحاجة الملحة لتطوير القطاع

عبدالله السنان: الأولى من 7 مبادرات نوعية ضمن إستراتيجية الوحدة الهادفة إلى تشجيع الابتكار

علي إبراهيم

تأكيدا لما انفردت به «الأنباء»، أصدرت وحدة تنظيم التامين قرارا بشأن قواعد تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية، وذلك انطلاقا من استراتيجية الوحدة الحالية (2023-2026)، وتحديدا هدف الاستراتيجية الخامس، والذي ينص على تشجيع الابتكار وتطوير التنظيم والبنية التحتية الفنية، وذلك في إطار مساعي الوحدة لتحقيق رؤيتها أن تكون أيقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم قطاع التأمين الكويتي والارتقاء بمعاييره عالميا، وحدد القرار شروط ممارسة نشاط مستودع التأمين المركزي عبر 46 مادة تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي متكامل لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف مستودعات التأمين المركزية.



وبهذه المناسبة، قال رئيس وحدة التنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي إن هذه المبادرة المهمة تعتبر إنجازا وطنيا بامتياز سعت الوحدة إلى تحقيقه، بما يجعل الكويت باقتدار أول دولة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير هذا النوع من الأنشطة المعاونة لقطاع التأمين.



وأكد العتيبي أن بوصلة الوحدة دائما في اتجاه تطبيق ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت استجابة لتحديات الواقع المعاصر التي يوجهها قطاع التأمين الكويتي والحاجة الملحة إلى تسريع ووتيرة تطويره والارتقاء بخدماته.

من جانبه، قال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله نبيل السنان إن هدف الاستراتيجية الخامس قد تضمن 7 مبادرات استراتيجية، وكانت أهمها المبادرة السادسة «تنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية (Central Insurance Repository)»، والتي جاءت منسجمة مع التوجهات الاستراتيجية التنموية للدولة والتي تسعى الى تحقيقها حتى عام 2035 كجزء من رؤية الكويت «كويت جديدة» وبالتحديد «مكانة دولية متميزة، وبنية تحية متطورة، واقتصاد متنوع مستدام».



وأضاف: الدول الآن تتسابق على تطوير بيئات الأعمال والبنى التحتية المرتبطة بها، وذلك من خلال خلق وتنظيم الكيانات المعاونة للأجهزة الرقابية في صناعة التأمين، والكويت من خلال تنظيم قواعد نشاط مستودعات التأمين المركزية، ستكون بالتأكيد مرجعا إقليميا وعالميا لهذا النوع من الأنشطة الفريدة من نوعها.



وأشار إلى أن القواعد التي أصدرتها الوحدة ستسهم بشكل مباشر في مواكبة النمو المتسارع لصناعة التأمين وتنظيم عمل مختلف الجهات المرخص لها في منظومة واحدة ترتقي بالقطاع وقدراته وتضمن الاستغلال الأمثل لموارده.



.. وترخص لـ 4 شركات.. وشخص بمزاولة النشاط





أصدرت وحدة تنظيم التأمين 3 قرارات بالترخيص لـ 4 شركات وشخص بمزاولة النشاط، مع الموافقة على توقف شركة عن ممارسة النشاط بشكل نهائي.



ووفقا للقرار رقم 23/2023 بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، رخصت الوحدة لـ 3 شركات وشخص بمزاولة الأنشطة التأمينية، إذ رخصت لشركتين بممارسة نشاط وساطة التأمين، ولشركة بممارسة نشاط استشاري تأمين، ولشخص بممارسة نشاط خبير اكتواري لشركة تأمين.



وجاء في القرار أن تكون مدة مزاولة النشاط 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار على أن تلتزم الشركات المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير منحها تراخيص المزاولة أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقا للقانون رقم 125/2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.



وقضى القرار رقم 40/2023 بالموافقة على التوقف النهائي لإحدى الشركات عن مزاولة النشاط، كما قضى القرار رقم 41 بأن يمنح ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لفرع إحدى الشركات الأجنبية بعد استيفائها متطلبات الترخيص، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة من تاريخ 26/10/2022.