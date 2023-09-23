أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس الجمعة مع الجانب الصيني في مجال التطوير الإسكاني ستساهم في دعم توجهات البلاد نحو تطوير المدن الإسكانية المتكاملة بالاستفادة من الخبرات الصينية.

وقال الرقبة في تصريح صحافي اليوم السبت أن المذكرة ستعزز أشكال التعاون من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة وتنظيم زيارات متبادلة ومشاركة المعلومات الفنية.

وأوضح أن الهدف من المذكرة هو توسيع نطاق التعاون المتبادل وخلق تواصل استراتيجي طويل الأمد في مجال تطوير المشاريع الإسكانية.

وذكر أنه ومن خلال المذكرة سيتم تعزيز الامكانيات لتطوير مدن اسكانية متكاملة ومتطورة وتسريع وتيرة توفير الرعاية السكنية للمواطنين وفق اطار عملي مدعم بخطط تنفيذية واقعية بالتعاون مع الجهات الصينية المتخصصة في تنفيذ المدن المستقبلية ضمن خطط زمنية محددة.

وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عقد أمس في دار ضيافة البحيرة الغربية (شي هو) بمدينة هانغتشو الصينية مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ توجت بتوقيع 7 اتفاقيات ثنائية شملت مذكرات تفاهم بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة ومشروع ميناء مبارك الكبير والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والتطوير الاسكاني.(النهاية)

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