انطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغزو الصينية بمشاركة 12500 رياضي ورياضية يمثلون 45 بلدا آسيويا، يتنافسون في 40 لعبة رياضية تتضمن 481 سباقا ومسابقة، وتستمر حتى الثامن من شهر أكتوبر المقبل.



وحضر الحفل عدد من الزعماء والرؤساء والشخصيات الرياضية.



وتشارك الكويت في 25 لعبة فردية وجماعية بإجمالي عدد 141 مشاركا.



وكان مقررا أن تقام الألعاب الآسيوية في سبتمبر من العام الماضي، لكنها تأجلت بسبب قواعد الصين الخاصة بالقضاء على ڤيروس كورونا.



وستقام الألعاب في 54 موقعا رياضيا، بينها 14 شيدت حديثا، معظمها في هانغزو ولكنها تمتد أيضا إلى مدن بعيدة مثل ونجو، على بعد 300 كلم جنوبا. وسيكون المحور الرئيسي هو الملعب الأولمبي بيغ لوتوس بسعة تصل إلى 80 ألف متفرج، حيث ستقام منافسات ألعاب القوى وحفلا الافتتاح والختام.